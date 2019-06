België wil operatie om kinderen van IS-strijders te repatriëren opstarten

België heeft een principeakkoord met de Koerdische autoriteiten in Irak om de kinderen van Belgische IS-strijders te repatriëren. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) aan Belga. Reynders hoopt de operatie “in de komende dagen of weken” te kunnen opstarten, al is nog overleg nodig met zijn Iraakse ambtgenoot.

De Belgische regering besliste eerder al dat kinderen van IS-strijders jonger dan 10 jaar in principe teruggehaald kunnen worden naar eigen land. Maar aan actieve repatriëring deed België tot nog toe niet. Dat leidde de laatste maanden tot heel wat kritiek, onder meer van academici en ngo’s.

België heeft nu een principeakkoord gesloten met de Koerdische autoriteiten om de kinderen te repatriëren. De ondertekening van dat ‘memorandum of understanding’ gebeurde ter plaatse in Erbil, de hoofdstad van de autonome Koerdische regio in Irak.

Concreet heeft de tekst het over de repatriëring van kinderen tot 10 à 12 jaar, met voorrang voor weeskinderen. Ze moeten overgeplaatst worden van de Koerdische kampen in het noordoosten van Syrië richting Erbil, legt Reynders uit. “We zullen te werk gaan zoals andere landen het hebben gedaan”, klinkt het. “Defensie kan daarbij logistieke steun bieden.” De Koerden vragen al langer dat buitenlandse overheden hun onderdanen weghalen uit de overvolle vluchtelingenkampen. Onder meer Zweden en Frankrijk repatrieerden al landgenoten.

De belangrijkste ministers van de federale regering bespraken de situatie vandaag op een extra kernkabinet. Reynders hoopt de operatie “in de komende dagen of weken” te kunnen opstarten. Meer details geeft de minister voorlopig niet: hij moet nog contact opnemen met zijn Iraakse ambtgenoot, en de relaties tussen Erbil en Bagdad verlopen doorgaans erg gespannen.

Kinderrechten-commissaris naar Syrische kampen

Onze krant berichtte reeds dat kinderrechtencommissaris Bernard De Vos sinds enkele dagen in Syrië is om er Belgische kinderen van Belgische ouders te ontmoeten. Ze zijn geboren in gebieden waar Islamitische Staat intussen verdreven is en verblijven in vluchtelingenkampen.

Doel van de missie is om de (gezondheids)-toestand van de moeders en de kinderen in kaart te brengen. Op de lijst staan 75 kinderen, maar van 19 onder hen is niet duidelijk waar ze zijn. “De kinderen zijn ondervoed, lijden aan zware diarree”, klinkt het.

“Sommigen hebben chronische ziektes zoals astma of epilepsie. Ze hebben geen toegang tot medicijnen.” Voor alle kinderen op de lijst staan familieleden in België klaar om ze terug te halen.