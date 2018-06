België voor 2 jaar lid VN-Veiligheidsraad

België zetelt vanaf 2019 twee jaar lang in de VN-Veiligheidsraad. Ons land kreeg op het hoofdkwartier in New York de steun van 181 lidstaten. In het verleden maakte ons land, één van de stichtende landen van de Verenigde Naties, al vijf keer deel uit van de Veiligheidsraad.

Van de 193 lidstaten waren er 190 aanwezig. Twee landen onthielden zich, zodat België 126 stemmen nodig had. Uiteindelijk klokte ons land af op 181 stemmen. Duitsland kreeg 184 stemmen. Ook Zuid-Afrika, Indonesië en de Dominicaanse Republiek kregen voldoende steun en zullen in de Veiligheidsraad zetelen.

(Meer onder de tweet)

België verkozen met 181 stemmen voor de VN-Veiligheidsraad in #NewYork We zijn heel blij en danken de VN-lidstaten voor hun steun. We zullen werken voor alle landen van de VN. #BelgiumUNSC #ConsensusSmeden#BouwenAanVrede pic.twitter.com/7zWkxGunbl — didier reynders (@dreynders) 8 juni 2018

Compromissen

De Belgische campagne was een werk van lange adem. De slogan ‘Consensus smeden, bouwen aan vrede’ moest één van de grote Belgische troeven uitspelen. De achterliggende gedachte luidde dat we een land zijn dat gemazeld is in het zoeken compromissen.

Inspanning

De Belgische regering keek niet op een inspanning om de Belgische kandidatuur in de markt te plaatsen. Naast de campagne zelf werd bij heel wat bilaterale gesprekken en ontmoetingen met buitenlandse staats- en regeringsleiders steun gezocht voor het zitje.

Internationale vrede

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft als belangrijkste mission statement het handhaven van de internationale veiligheid en vrede. Het orgaan bestaat uit vijftien leden. De Verenigde Staten, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de permanente leden en hebben vetorecht.

Daarnaast zijn er tien leden zonder vetorecht, die telkens voor een termijn van twee jaar worden verkozen door de Algemene Vergadering van de VN. België en Duitsland maken deel uit van de ‘West-Europese landen en andere’, die recht hebben op twee zetels binnen de Veiligheidsraad.

Israël

Oorspronkelijk was er nog een derde kandidaat voor een zetel binnen dezelfde regionale groep van 'West-Europese landen en anderen'. Begin vorige maand haakte Israël echter af, wat de Belgische kansen aanzienlijk vergrootte, naar verluidt omdat het land aanvoelde het onderspit te moeten delven. Israël had nog nooit een zetel in de Veiligheidsraad. Duitsland zetelde er al vijf keer in.

Bekijk ook: