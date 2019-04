België verscherpt reisadvies voor Sri Lanka

FOD Buitenlandse Zaken verscherpt het reisadvies naar Sri Lanka, na de aanslagen van afgelopen zondag. Alle niet-essentiële reizen naar Sri Lanka worden afgeraden. Het advies van Buitenlandse Zaken is niet bindend: als u een geplande reis wilt afzeggen, moet u een eventuele omboeking afspreken met uw reisagentschap.

"Op zondagochtend 21 april vonden er minstens acht explosies plaats in en rond Colombo, Negombo en Batticaloa. Naast drie kerken, werden ook drie luxehotels in Colombo getroffen. Hierbij zijn vele doden en gewonden gevallen waaronder tientallen buitenlanders. Voortvluchtige terroristen worden opgespoord, nieuwe aanslagen in het land kunnen niet worden uitgesloten. Er is een verhoogde kans op spanningen tussen de gemeenschappen", klinkt het bij Buitenlandse Zaken. "Alle niet-essentiële reizen naar Sri Lanka worden daarom afgeraden."

De Sri Lankaanse overheid heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen in heel het land, waaronder het instellen van een avondklok ( van 22h's avonds tot 4h's ochtends) en het uitroepen van de noodtoestand. "Als u in Sri Lanka bent, raden wij u aan waakzaam en voorzichtig te zijn, de instructies en adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen, samenscholingen, erediensten en openbare plaatsten te vermijden, uw verplaatsingen te beperken en waar mogelijk binnen te blijven", geeft Buitenlandse Zaken mee.

Indien reizigers Sri Lanka eerder dan gepland wensen te verlaten, nemen ze best contact op met hun luchtvaartmaatschappij, touroperator en reisverzekeringsmaatschappij. "Houd contact met familie en vrienden, zodat ze op de hoogte zijn van uw plannen", klinkt het.

Touroperatoren

Thomas Cook heeft momenteel iets minder dan tien klanten ter plaatse. "Onze diensten nemen contact op om hen te informeren en te kijken wat en hoe. We zijn ons aan het organiseren", klinkt het bij de touroperator. Klanten die een reis hebben geboekt naar Sri Lanka kunnen die kosteloos omboeken of annuleren. Thomas Cook neemt contact op met wie de komende weken, tot eind mei, naar het land vertrekt en past het dossier eventueel aan. Er worden ook geen nieuwe reizen naar Sri Lanka verkocht tot er meer duidelijkheid is.

Ook bij Connections klinkt het dat men de situatie aan het evalueren is. "We maken momenteel een oplijsting van onze klanten in Sri Lanka. Die gaan we vervolgens contacteren en we bieden hen de mogelijkheid om terug te vliegen", zegt Frank Bosteels van Connections.

TUI heeft momenteel elf reizigers ter plaatse. Daarvan keren er drie dit weekend terug. De touroperator neemt contact op met de overige acht reizigers en biedt hen de mogelijkheid om vroeger dan voorzien naar België terug te keren. TUI heeft omwille van het aangepaste reisadvies ook besloten alle reizen naar Sri Lanka de komende twee weken te annuleren. Alle betrokken reizigers worden hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.