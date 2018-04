België trekt 26 miljoen uit voor Syrië

Ons land trekt dit jaar 26 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan Syrië en zijn buurlanden. Dat heeft vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo aangekondigd bij de start van de internationale Syriëconferentie. Het geld zal gebruikt worden om oorlogsvluchtelingen in de regio op te vangen.

De internationale conferentie Supporting Syria and the Region brengt vandaag en morgen vertegenwoordigers van meer dan 85 landen en organisaties samen in Brussel. De conferentie wil niet alleen humanitaire hulp mobiliseren, maar ook het politieke vredesproces ondersteunen.

Meer dan 13 miljoen Syriërs hebben op dit moment nood aan humanitaire hulp, zoals voedsel, onderdak, gezondheidszorg en water. Bijna drie miljoen mensen zitten vast in gebieden die moeilijk bereikbaar of belegerd zijn.

Politieke oplossing

Volgens minister De Croo kan enkel een politieke oplossing een einde maken aan het Syrische conflict. “Bommen zullen geen vrede brengen. Alleen een politieke dialoog kan deze gruwelijke oorlog stoppen.”

Door de toezegging loopt de totale Belgische humanitaire bijdrage aan de Syrische regio de voorbije drie jaar op tot meer dan 100 miljoen euro.