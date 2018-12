België tekent vandaag VN-migratiepact

De val van de regering-Michel verandert niets aan het feit dat België vandaag zijn handtekening onder het VN-Migratiepact in New York zal zetten. Dat bevestigt de Belgische VN-ambassadeur Jean-Luc Bodson woensdag tegenover verschillende media.

"Het feit dat de regering ontslagnemend is, verandert daar niets aan", klinkt het. Het commando om 'ja' te stemmen was al in september gegeven door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). N-VA liet dat toen gebeuren.

België zal aan zijn ja-stem wel een interpre­tatieve verklaring koppelen, in lijn met landen als Denemarken en Nederland. Dat kwamen de partijen van Michels minderheidsregering overeen. De precieze tekst is niet ­bekend, maar in de nota benadrukt België het niet-bindende karakter van het NV-Migratiepact. Ook wordt erin opgenomen dat ons land zelf het onderscheid wil blijven maken tussen ­reguliere en irreguliere migratie