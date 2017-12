Belgen vast in sneeuw: "8 uur voor 100 km"

Belgen die naar skigebieden rijden, moeten enorm veel geduld uitoefenen door de hevige sneeuwval. Zo zijn Rudi en Christoph Peeters al acht uur onderweg om van het Franse Albertville naar Val Thorens te rijden. Normaal gezien doe je daar tweeënhalf uur over. “Mensen lezen nog snel de handleiding om sneeuwkettingen op te leggen, anders geraken ze er niet”, klinkt het.

Vader en zoon Peeters zijn deze ochtend vertrokken vanuit het Zuid-Franse Albertville. Ze zijn onderweg naar het wintersportoord Val Thorens, maar die tocht duurt veel langer dan gedacht. “Het is ondertussen half vier en we zijn bijna boven”, vertelt Rudi Peeters. “Nog negenhonderd meter. We hebben bijna acht uur gereden, voor een kleine honderd kilometer, maar we zijn bijna in Val Thorens dus we houden vol.”

Sneeuwkettingen

Door de hevige sneeuwval zijn sneeuwkettingen geen overbodige luxe. “Mensen bevestigen nog heel snel sneeuwkettingen en dat met nog negenhonderd meter voor de boeg", vertelt zoon Christoph. “Er zijn er ook een paar die nu pas de handleiding aan het inkijken zijn. Heel hoopvol, maar we geraken er wel”, klinkt het positief.