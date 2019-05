Belgen kopen om de twee uur een Spaanse woning

Vorig jaar hebben 4.108 Belgen een Spaanse woning gekocht, omgerekend gemiddeld elke twee uur en acht minuten. Dat blijkt uit de jaaranalyse van Azull, Belgisch marktleider in Spaans vastgoed, op basis van officiële cijfers van de Spaanse registratiekantoren.

Het Spaanse vastgoed is aantrekkelijker dan ooit voor de Belgen, op tien jaar tijd is het aantal aankopen meer dan verzevenvoudigd, van 540 woningen in 2008 tot 4.108 in 2018. Bovendien woont de Belg graag in een nieuw en groot huis. In maar liefst één op de drie gevallen gaat het om een nieuwbouwproject, en ongeveer 33 procent van de woningen die in Spanje zijn gekocht, waren groter dan 100 vierkante meter.

Costa Blanca

De Belg trok voor 31 procent van de aankopen naar de Costa Blanca, wat met voorsprong de populairste regio is. De Costa del Sol volgt met 18 procent, en het eiland Tenerife met 12 procent. De Balearen, de eilandengroep met Mallorca en Ibiza, liggen het minst goed in de markt, daar kochten vorig jaar maar een zestigtal Belgen een woning.

"De Costa del Sol blijft de populairste vakantiebestemming bij de Belgen, maar voor de aankoop van een tweede verblijf staat de Costa Blanca op de eerste plaats", zegt Marleen De Vijt, CEO van Azull. Dat komt volgens haar door het prijsverschil. "Voor een nieuwbouw villa op de Costa del Sol betaal je al snel 450.000 euro, terwijl je voor een gelijkaardig pand aan de Costa Blanca 350.000 euro nodig hebt", verduidelijkt ze.

Een andere mogelijke verklaring voor de interesse in het Spaanse landgoed is de lijst met 'gezondste landen ter wereld' van Bloomberg, gebaseerd op cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waar Spanje sinds vorig jaar op de eerste plaats prijkt.