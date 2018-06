Belgen gewond bij ongeval Noorwegen

In de Noorse gemeente Stryn zijn achttien mensen gewond geraakt in een ongeluk waarbij een bus en een minibusje op elkaar zijn gebotst. Onder de betrokkenen zijn ook enkele Belgische toeristen. Dat meldt de lokale politie op Twitter. Er zouden minstens drie mensen ernstig gewond zijn, de rest van de slachtoffers is lichtgewond.

Het ongeluk vond deze namiddag plaats, rond 14 uur in de gemeente Stryn, ruim 300 kilometer ten noordwesten van hoofdstad Oslo. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van het ongeval. Meerdere ambulances en een reddingshelikopter kwamen ter plaatse.

Tunnel

Lokale media berichten dat de wagen - een minibusje met vijf passagiers en de chauffeur - om nog onbekende redenen zijn baanvak verliet en frontaal botste op een bus met een dertigtal Aziatische toeristen. Het ongeval deed zich voor net voorbij een tunnel.

De inzittenden van het minibusje waren volgens de politie Belgen. Drie van hen raakten ernstig gewond en werden naar het ziekenhuis overgevlogen. De overige vijftien gewonden zaten op de bus en raakten lichtgewond.