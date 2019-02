Belg sterft na aanrijding door trein in Mayrhofen

Een 27-jarige Belgische toerist is gisteren omgekomen bij een treinongeval in Mayrhogen, in het Oostenrijkse Tirol. Dat is te lezen op de website van de lokale politie.

De man liep rond 18.30 uur op de sporen in het dal. Op hetzelfde moment reed een trein de omgekeerde richting het dal in. De treinbestuurder voerde toen hij de man zag onmiddellijk een noodstop uit. Ook de Belg probeerde de trein nog te ontwijken, maar tevergeefs.

Hij werd door de klap de weide ingeslingerd. De spoedarts die ter plaatste kwam, kon enkel nog zijn dood vaststellen. Nog in het Oostenrijkse Mayrhofen werd vrijdagavond laat een 29-jarige Belg zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op straat was aangevallen. De man had ernstige hoofdverwondingen.

Foto: Zoom Tirol