Belg redt chimpansee van stropers

Beelden van de Belgische piloot Anthony Caere waarop te zien is hoe hij een chimpansee redt uit de klauwen van stropers, gaan de wereld rond. Caere werkt al vier jaar voor het Virunga National Park in Oost-Congo en voert er een hevige strijd tegen de stroperij. Na een vlucht van vijf uur kon Caere chimpansee Mussa veilig afgeven in een reservaat, zijn verhaal doet hij aan VTM NIEUWS.

Een week terug kreeg de organisatie van Caere, die geleid wordt door de Belgische prins Emmanuel De Merode, het bericht dat een stroper verschillende krokodillen, een babychimpansee en schildpadden had gevangen.

20.000 dollar

"Op dat moment hebben wij meteen actie ondernomen en hebben we de stroper op heterdaad kunnen betrappen. De chimpansee was op dat moment het belangrijkste diertje om te redden. Voor een chimpansee wordt op de illegale markt 20.000 dollar betaald, en om zo'n babychimpansee te vangen moeten ze heel de familie uitmoorden", legt Caere vanuit Congo uit aan VTM NIEUWS.

Zeer droef

Caere bracht chimpansee Mussa over naar Lwiro, het grootste weeshuis voor chimpansees in de buurt. Daar verblijft het diertje nu en het verkeert in zeer goede gezondheid. De beelden die gemaakt zijn tijdens de vlucht gaan nu de wereld rond. "Veel mensen vinden dit zeer schattig, maar iedereen moet begrijpen dat dit eigenlijk een heel droef verhaal is", zegt Caere. "Als de stroperij zich aan dit tempo voortzet, zullen er in vijtien jaar geen olifanten meer te zien zijn in het wild. The point of no return is bijna bereikt.

Anthony Caere is bekend van het VRT-programma Flying Doctors, dat zijn werk in Congo in beeld bracht. Zelf doet Caere de job nu zo'n vier jaar en dat is niet zonder gevaar. "Ik ben in de periode dat ik hier werk al 24 van mijn rangers verloren in de strijd tegen de stroperij. We liggen geregeld onder vuur, ja", sluit Caere nog af.