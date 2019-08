Belg overlijdt bij ongeval met quad in Frankrijk

Een 57-jarige Belg is gisterenmiddag omgekomen na een ongeval met een quad in het Franse departement Hautes-Alpes. Dat melden lokale media. Volgens de krant Dauphiné Libéré gebeurde het ongeval rond 14.45 uur in Sachas, in Saint-Martin-de-Queyrières, op ongeveer 10 km van Briançon, in het zuidoosten van het land.

Volgens diezelfde krant waren drie mensen op weg met een quad toen het ongeval gebeurde. De vijftiger verloor om een nog onbekende reden de controle over zijn stuur. Het waren wandelaars die de hulpdiensten verwittigden.

De brandweer en politie kwamen ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. De Franse politie heeft een onderzoek geopend om te achterhalen wat het ongeval heeft veroorzaakt.

