Belg ontvoerd in Colombia na Tinderdate: "Ze gingen mijn vingers afknippen"

Ruben Vanhees is vorige week drie dagen in handen geweest van Colombiaanse ontvoerders. Vanhees had er een Tinderafspraak, maar de vrouw bleek mee in het complot te zitten. Hij getuigt aan VTM NIEUWS hoe hij ontvoerd werd en hoe hij kon ontsnappen.

Na een bezoek aan een café in de Colombiaanse stad Medellin, stapte Vanhees met zijn date Thalia in een taxi. Na een korte rit, stopte de taxi op een plek waar twee mannen instapten en hem met een stroomstootwapen aanvielen. De wagen met de ontvoerders reed de bergen in waar het horrorverhaal van Vanhees begon.

Vingers afknippen

Hij moest al zijn bankkaarten en codes afgeven. "Als die codes niet zouden werken, dan zouden ze beginnen met mijn vingers af te knippen", getuigt Vanhees aan VTM NIEUWS.

Ontsnapping

Hij werd in totaal drie dagen vastgehouden, tot hij uit een hotel in Bello, een voorstad van Medellin, kon ontsnappen omdat een van zijn ontvoerders in slaap was gevallen. "Zonder mij aan te kleden ben ik naar de deur geslopen, en naar de receptie gerend. Ik heb tegen de receptioniste gezegd: 'Ik ben ontvoerd, bel de politie.' En toen ben ik naar buiten gevlucht." getuigt hij nog.

Op straat kon hij een bankbewaker aanklampen die de politie uiteindelijk op de hoogte bracht.