Belg komt om tijdens trektocht in de VS

Een 49-jarige Belg is maandag omgekomen toen hij op trektocht was in de rotsformatie The Wave in de Verenigde Staten. Dat meldt de lokale politie, maar is nog niet bevestigd door Buitenlandse Zaken. De man was op tocht met zijn 16-jarige zoon, maar werd onwel.

De zoon belde zijn moeder omdat hij zijn vader tijdens het trekken was kwijtgeraakt. Zij verwittigde dan de politie.

Helikopter

Tijdens de zoekactie werd ook een helikopter ingezet, en rond 21.15 uur werd het lichaam teruggevonden. Volgens de eerste vaststellingen is de man overleden door de hitte.

Glad

De laatste weken was het extreem warm in het gebied rond The Wave. De rots kan dan gevaarlijk glad worden, waardoor trekkers er makkelijk afschuiven. Het pad loopt door twee staten: Arizona en Utah.