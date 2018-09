Belg komt om bij ongeval in Spanje, 5 gezinsleden gewond

Een Belg van vijftig jaar is gisteren gestorven in Spanje tijdens een auto-ongeluk. Vijf andere personen van dezelfde familie raakten gewond. Dat meldt de Spaanse informatiesite Hoy.

Rond 19.00 uur gisterenavond vond een ongeval met een Belgische familie plaats aan een afrit van de A66 in Almendralejo (Estrémadure) in het westen van Spanje. Een vijftiger kwam bij het ongeval om het leven. Een dame van veertig zou een zwaar gezichtsletsel hebben, een meisje van zeventien is ernstig gewond en drie jongens van twintig, achttien en zes jaar oud zouden minder zware verwondingen hebben opgelopen.