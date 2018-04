Belg geeft niet om ethische kledij

De Belgische politiek doet er weinig aan om multinationals duurzamer te doen produceren. “Ons land ontloopt zijn verantwoordelijkheid,” schrijft De Standaard. Er worden amper sancties opgelegd tegen multinationals die kleren in slechte omstandigheden produceren, bloeddiamanten uit conflictgebieden opgraven of cacao via kinderarbeid produceren.

Hiva, het Onderzoeksinsituut voor Arbeid en Samenleving, geeft in een nieuwe studie stevige kritiek op het Belgische beleid: “Ons land spoort internationale bedrijven niet genoeg aan om mensenrechten en milieu in lagelonenlanden te verbeteren,” zegt Huib Huyse.

VN-richtlijnen

Vijf jaar geleden kwamen 1.100 mensen, vooral textielarbeiders, om bij de instorting van een fabriekscomplex in Bangladesh. België ondertekende toen VN-richtlijnen om de situatie te verbeteren, maar in vergelijking met andere landen is er tot op heden weinig actie ondernomen.

Onder de radar

Bedrijven in Cambodja en Bangladesh waarvan de arbeid onderbetaald of ongezond is, gaan in ons land onder de radar en hoeven geen sancties te vrezen. Volgens Huyse komt dat vooral door de huidige regering, omdat die vooral inzet op de sensibilisering van bedrijven. Bindende maatregelen worden daarbij niet gevormd.

Consument

“De consument zelf is ook verantwoordelijk, maar zelf wie de thematiek opvolgt weet niet altijd of hij duurzaam koopt,” zegt Huyse. “Duurdere kleren betekenen niet per se dat ook de arbeidsvoorwaarden beter zijn. Daarom moet de politiek, samen met de sectoren en de bedrijven, de grote lijnen trekken.”

Huyse hoopt dat België niet pas in gang schiet na een nieuwe ramp. “De verantwoordelijkheid is enorm. Daarom: geen excuses meer.”

