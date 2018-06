Belg dood teruggevonden in Alpen

Een Belgische bergwandelaar die sinds maandagavond vermist was, is vandaag dood teruggevonden in de Alpen. Dat heeft de krant Dauphiné Libéré gemeld.

Sinds maandagavond werd gezocht naar de 39-jarige Christophe Maertem. Die had omstreeks 15 uur het laatst van zich laten horen toen een storm woedde op de Vercors in de Franse Voor-Alpen.

Vandaag is zijn levenloze lichaam gevonden op de oostelijke flank van de Petit-Veymont. Hij zou op zijn stappen zijn teruggekeerd langs een sowieso reeds moeilijke route, waarop zich aan elkaar vastgeklonken alpinisten begeven.