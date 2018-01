De politie van IJsland heeft een gehandicapte Belg betrapt met een kilo cocaïne in zijn buik. De feiten dateren al van vorig jaar, maar nu duiken er röntgenfoto’s op van de man.

De politie betrapte de man toen hij door een scanner moest. Hij had 106 bolletjes met cocaïne in zijn darmen en maag. De Belg bekende dat hij die net voor het opstijgen had ingeslikt.