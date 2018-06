Belg (14) verdrinkt in zwembad Spaanse vakantiewoning

Drama voor een gezin uit Verviers dat op vakantie was in Spanje. De veertienjarige zoon van het gezin verdronk er maandag in het zwembad van hun vakantiewoning.

De jongen was met zijn familie op vakantie in Cane de Mar in het noorden van Spanje in een vakantiewoning die zijn broers hadden gehuurd. Hij verdronk in het zwembad toen hij enkele minuten alleen werd gelaten.

“Het is een datum die ik nooit zal vergeten. Ik heb geen tranen meer over”, vertelt een van zijn broers. “Mijn twee oudere broers zijn uit het water gegaan om een douche te nemen, terwijl ze mijn broer er alleen achterlieten. Drie of vier minuten later kwam een van mijn broers terug en trof hij hem aan op de bodem van het zwembad.”

Foto: archief