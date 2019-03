Gisterenavond trok een hagelstorm door het noorden van de staat Texas, in de Verenigde Staten. Hagelbollen even groot als golfballen vielen uit de lucht en dat zorgde voor heel wat kapotte ruiten. Een vrouw vertelt over hoe zowel het raam van haar keuken stuk was na de hagelbui als de ruit van haar auto. “Het was verschrikkelijk” aldus Ejae Dolor.