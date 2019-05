Beelden tonen hoe bootvluchtelingen zich proberen te redden uit zinkend rubberbootje

De Duitse Sea-Watch heeft beelden vrijgegeven die één van hun vliegtuigen gisteren maakte. Op de beelden is een rubberbootje te zien dat aan het zinken is. Er zouden een 80-tal vluchtelingen uit Libië aan boord geweest zijn. Op de beelden is te zien dat er ook al een aantal mensen in het water drijven.

Uiteindelijk redt de Libische kustwacht de vluchtelingen uit het water. Mensenrechtenorganisaties hebben bezwaar tegen het terugbrengen van de de migranten naar Libië en halen daarbij berichten aan over marteling, verkrachtingen, afranselingen en andere onmenselijke behandelingen.