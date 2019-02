Beelden tonen hoe agent man 12 keer tasert na verkeersovertreding

Een man in de Amerikaanse staat Arizona is door een agent bijna twaalf keer getaserd nadat hij aan de kant werd gezet voor een verkeersovertreding. Het incident dateert al van juli 2017, maar de beelden werden nu pas vrijgegeven.

Op de beelden is te zien hoe een agent naar het voertuig van de man loopt en om zijn identiteitspapieren vraagt, maar die heeft de man niet bij. De situatie tussen de man, Johnny Wheatcroft, en de agent loopt al snel uit de hand. Wheatcroft wordt uit de auto gesleept en meerdere keren getaserd. Zelfs nadat hij al geboeid is door een andere agent. Op de achtergrond is het geschreeuw van zijn vrouw en kinderen te horen die op de achterbank zitten.

Vervolgens is er op de beelden te zien hoe de man met zijn broek afgezakt op de grond ligt. Volgens Wheatcroft werd hij op dat moment getaserd in zijn geslachtsdelen.

De man werd gearresteerd en beschuldigd van mishandeling van een agent. Hij zat maanden in de cel voordat de politie de aanklacht liet vallen. Nu dient Wheatcroft zelf een klacht in tegen de politie van Glendale. Volgens hem was het een "pure marteling". De agent die Wheatcroft taserde werd drie dagen geschorst omdat hij zijn taser nog gebruikte toen Wheatcroft al geboeid was.