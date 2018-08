In de Italiaanse stad Bologna is een tankwagen ontploft nadat die een ongeval had met een vrachtwagen die bestelwagens vervoerde. Daarbij zijn minstens twee doden en 60 gewonden gevallen.

Na het ongeval zouden de vlammen zich verspreid hebben naar andere auto’s die daarop ook ontploft zijn.

(Meer onder de foto)

Op beelden die de politie van Bologna verspreidde, is de enorme ravage op de snelweg te zien.