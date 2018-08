Beeld toont ontploffing in Bologna: 1 dode, 60 gewonden

Bij een explosie van een tankwagen op de snelweg in het Italiaanse Bologna is minstens een dode gevallen. Eerder spraken de lokale autoriteiten en de Italiaanse media van twee dodelijke slachtoffers, maar dat cijfer werd dus herleid tot één. Er zijn ook een zestigtal gewonden, van wie er enkelen erg aan toe zijn.

"De drukgolf was enorm", citeerde het persagentschap Ansa de coördinator van de brandweer, Giovanni Carella. De tankwagen was eerst in brand gevlogen en dan ontploft. Foto's tonen een grote vuurbal met zwarte rook. De explosie veroorzaakte ook een gevaarlijke kettingreactie: brandende brokstukken staken andere auto's in de omgeving in brand, die deels ook ontploften.

Enorme ravage

Volgens televisiezender RC deed de explosie ook een restaurant door elkaar schudden, waarvoor auto's geparkeerd waren. De vensters sloegen aan diggelen en enkele omwonenden dachten aanvankelijk aan een aardbeving. Videobeelden die door de politie op Twitter werden gepost, tonen hoe het deel van de snelwegbrug waarop de tankwagen reed, instortte en een groot gat achterliet.

Onduidelijk

Het is nog niet duidelijk hoe de tankwagen op snelweg 14 vuur heeft gevat. De snelweg loopt ook over het terrein van de luchthaven, maar die ondervond volgens de beheerder geen hinder. De explosie had ook geen effect op het luchtvaartverkeer.

"Verschrikkelijke ontploffing"

Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini sprak op Twitter van "een verschrikkelijk ontploffing" en dankte de brandweerlieden die hielpen de vuurhaard te bedwingen. De plaats van het ongeval is in donkere rook gehuld. Verschillende wegen in de omgeving werden afgesloten. Door de grote hitteontwikkeling verlopen de bluswerken volgens Ansa erg moeizaam, maar de vuurhaard was in de loop van de namiddag onder controle.