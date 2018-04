In beeld: CIA-baas ontmoet Kim Jong-un

De Amerikaanse overheid heeft foto’s vrijgegeven van de ontmoeting tussen de voormalige CIA-baas Mike Pompeo en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Daarop zijn beiden te zien terwijl ze elkaar de hand schudden.

Op 18 april kwam het nieuws naar buiten dat de huidige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, toen nog in hoedanigheid van CIA-baas, tijdens het paasweekend in het grootste geheim een ontmoeting had gehad met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Pyongyang. Volgens de krant The Washington Post moest Pompeo in Noord-Korea de basis leggen voor de geplande gesprekken tussen Trump en Kim over het kernprogramma van Pyongyang, die voor het begin van juni zouden plaatsvinden.

De benoeming van Pompeo als minister van Buitenlandse Zaken werd vanavond door de Amerikaanse Senaat bekrachtigd. Er waren na een verhit benoemingsdebat 57 stemmen voor en 42 tegen, aldus NBC News. Meerdere Democraten stemden met de Republikeinse meerderheid mee. Pompeo wordt de opvolger van Rex Tillerson, die door Trump de laan is uitgestuurd.

