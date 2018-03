Beatle Ringo Starr geridderd

Ex-Beatle Ringo Starr (77) is in Buckingham Palace in Londen door prins William tot ridder geslagen. De muzikant werd door zijn echtgenote en voormalige Bondgirl Barbara Bach begeleid.

Eind december had Buckingham Palace de lijst bekendgemaakt met de namen die in aanmerking kwamen voor het ridderschap.

Voor de voormalige drummer van de iconische band is het zijn tweede onderscheiding van het koningshuis. In 1965 had koningin Elizabeth II hem en de andere Beatles tot 'Members of the British Empire' benoemd. Ringo Starr mag zich vanaf nu laten aanspreken met "Sir".

Paul McCartney

Zijn enige nog levende ex-collega Paul McCartney (75) werd al meer dan 20 jaar geleden in de ridderstand verheven. Hij had er al lang op aangedrongen dat ook Richard Starkey - de echte naam van Ringo Starr - zou geridderd worden.

Ringo Starr pendelt tussen zijn woningen in Londen, Monaco en Los Angeles. Enkele maanden geleden had hij zijn 19de soloalbum "Give More Love" voltooid. McCartney werkte aan twee nummers mee.