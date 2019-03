Baudet: "Net op tijd om beschaving te redden"

Na zijn klinkende overwinning bij de provincieraadsverkiezingen in Nederland heeft FVD-leider Thierry Baudet met forse taal aan het adres van premier Mark Rutte gereageerd. De "stupiditeit" van "onbenul" Mark Rutte "is afgestraft" nu Forum voor Democratie in één klap bijna "de grootste partij van het land is geworden", aldus Baudet. De overwinning van zijn partij komt volgens hem "net op tijd om de bedreigde beschaving in Nederland te redden".

FVD verzamelt volgens exitpolls zoveel zetels in de Provinciale Staten dat de nieuwkomer tien senatoren naar de Eerste Kamer mag sturen. Alleen de VVD heeft er meer. "Wij sturen een boodschap aan Mark Rutte: FVD langer negeren, dat lukt je nooit", jubelde Baudet. Die overwinning was hard nodig om "het land weer van ons te maken en een eind te maken aan het tijdperk van morele, politieke en culturele capitulatie. Wij gaan de trots van dit land herstellen. Vandaag is de eerste grootste veldslag gewonnen", gaat het verder.

Nog volgens Baudet is het land jarenlang "ondermijnd, door universiteiten, journalisten, mensen die kunstsubsidies ontvangen, die onze gebouwen ontwerpen. Maar bovenal worden we ondermijnd door bestuurders, onze bestuurders".

De FVD-leider opende zijn overwinningsrede met door de oude Romeinen ingegeven beeldspraak over de ogen die, blijkens de opmars van zijn partij, in Nederland zijn opengegaan. "De uil van Minerva is neergedaald", sprak hij. Die moet volgens hem "de afgod die Transitie heet", verdrijven. Daarmee doelt hij op de overgang naar een economie die minder schadelijk is voor het klimaat. Hij wil dat die niet zo veel geld kost.