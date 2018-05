Baskische ETA zal zichzelf ontbinden

De Baskische afscheidingsbeweging ETA zal "al haar structuren opheffen" en "een einde maken aan haar functie". Dat heeft de organisatie meegedeeld in een brief die de Spaanse nieuwssite eldiario.es heeft gepubliceerd.

"ETA heeft beslist een einde te maken aan haar historische cyclus en aan haar functie", zo staat in de brief die al op 16 april zou zijn opgesteld en die naar verschillende Baskische organisaties werd verstuurd. "Als gevolg daarvan heeft ETA haar structuren volledig opgeheven. ETA beschouwt haar politieke initiatief als beëindigd", zo staat nog in het in het Baskisch opgestelde document.

In de Spaanse media circuleren al langer berichten over de formele ontbinding van ETA. Aangenomen werd dat de aankondiging komende vrijdag zou plaatsvinden, tijdens een bijeenkomst in de Franse stad Cambo-les-Bains.

Wat is ETA ook alweer?

De ETA streed bijna een halve eeuw lang voor een onafhankelijke Baskische staat in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk. Bij zowat 4.000 aanslagen kwamen meer dan 800 mensen om. In 2011 zwoer de ETA het geweld af. Sindsdien heeft de organisatie geen aanslagen meer uitgevoerd. De ETA had vorige maand al een boodschap verspreid om vergiffenis te vragen aan haar slachtoffers.