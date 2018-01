Bannon weigert te getuigen

Steve Bannon, de voormalige topadviseur van Donald Trump, heeft geweigerd om te antwoorden op de talrijke vragen over de mogelijke Russische inmengingen bij de Trumps verkiezingscampagne in 2016. Hij werd zeven uur lang achter gesloten deuren ondervraagd door de inlichtingencommissie in Huis van Afgevaardigden.

Het Huis lanceerde een eigen onderzoek om te bepalen of de Russische campagne en de hacking, ten koste van Democratische kandidate Hillary Clinton, steun kreeg binnen het team van Trump. De strateeg achter de protectionistische ‘America First’-campagne weigerde te antwoorden op de vele vragen.

Prerogatief

Hij riep het zogenaamde 'presidentieel prerogatief' in voor de overgangsperiode, tussen de verkiezing en de eedaflegging, en voor de maanden nadien, toen hij hoofdstrateeg was van het Witte Huis, van januari tot augustus. Het prerogatief laat het de president en sommige regeringsverantwoordelijken toe om bepaalde informatie niet te delen met het Congres of het gerecht. Parlementsleden van beide partijen stelden zich gisteren de vraag of Bannon wel beroep kan doen op dat prerogatief.

Dagvaarding

De houding van Bannon was in elk geval reden genoeg voor Republikein Devin Nunes om Bannon te dagvaarden. Hij werd ook gedwongen om mee te werken. Volgens verschillende media riskeert hij anders vervolging voor minachting van het Congres.

De parlementscommissie staat los van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Die dagvaardde Bannon om te getuigen in zijn onderzoek naar mogelijke collusie tussen Trumps campagneteam in 2016 en het Rusland van Vladimir Poetin.

‘Fire and Fury’

Die dagvaarding kwam er na de veelbesproken uitlatingen van Bannon in het boek ‘Fire and fury’ van Michael Wolff. Daarin noemt Bannon een ontmoeting van Donald Trump jr. met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 "verraad, onpatriottisch en rotzooi". Na de uitspraak zag Bannon zich verplicht om op te stappen als voorzitter van de ultraconservatieve website Breitbart News.

