Bannon op congres FN: “Geschiedenis aan onze kant”

Steve Bannon, de ontslagen topadviseur van president Donald Trump, heeft vandaag de leden van het extreemrechts Front National toegesproken op hun congres. Bannon zei in zijn speech dat de geschiedenis hen gelijk zal geven. "Een cursus populistisch nationalisme", zegt VTM NIEUWS-journalist Patrick Van Gompel.

Bannon had ook nog wat advies klaar voor voormalige werkgever: “Trump moet zich maar op drie dingen concentreren. Stop illegale immigratie en beperk legale immigratie, breng handarbeid terug van China en haal ons uit die nutteloze oorlogen in Irak en Afghanistan”, zei Bannon.

Daarnaast stak hij de leden van het FN nog een hart onder de riem. “Jullie maken deel uit van een beweging die groter is dan Italië, groter dan Polen, groter dan Hongarije.”

Op het congres staat ook de herverkiezing van Marine Le Pen als voorzitter op het programma. Dat wordt normaal gezien een formaliteit, want er zijn geen tegenkandidaten. Al is haar populariteit wel tanende sinds de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Le Pen wordt bovendien geviseerd door het gerecht, onder meer voor het verspreiden op Twitter van foto's van IS-geweld en voor fictieve tewerkstelling in het Europees parlement.

Nieuwe naam

Marine Le Pen is voorstander van de naamsverandering omdat het FN te beladen is en allianties onmogelijk maakt. De resultaten van de stemming bij de militanten wordt straks bekendgemaakt. Er zou slechts een kleine meerderheid voor een nieuwe naam te vinden zijn. Morgen stelt Le Pen dan de nieuwe partijnaam voor, waarover de leden schriftelijk hun zegje moeten doen.