Bannon heeft spijt van woorden in boek

De voormalige topadviseur van Donald Trump, Steve Bannon, heeft spijt van zijn opmerkingen die in het onlangs gepubliceerde boek 'Fire en Fury' staan. In een verklaring drukt hij zijn "onwankelbare steun" uit voor de Amerikaanse president en diens agenda. Hij prijst ook uitdrukkelijk zoon Donald Jr.

Dat de hem toegeschreven opmerkingen ook daadwerkelijk gezegd zijn, ontkent Bannon in zijn verklaring aan de nieuwssite Axios niet. Bij de omschrijving van de chaotische toestanden in het Witte Huis steunt auteur Michael Wolff onder anderen op Bannon.

"Onnauwkeurig rapport"

De vroegere medewerker van Trump gaat in zijn verklaring vooral in op zijn uitspraak over een ontmoeting tussen Donald Trump Jr., schoonzoon Jared Kushner en de vroegere campagneleider Paul Manafort met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016. Trump Jr. had gehoopt onsmakelijke verhalen te horen te krijgen over de tegenkandidate van zijn vader, Hillary Clinton. Bannon noemde die bijeenkomst volgens het boek "verraad, onpatriottisch en rotzooi".

In zijn verklaring zegt Bannon nu dat zijn opmerkingen gericht waren tegen Manafort, niet tegen Trump Jr. Dat is een "patriot en een goede man". "Ik betreur dat mijn late antwoord op het onnauwkeurige rapport met betrekking tot Don Jr. de aandacht van de historische verwezenlijkingen van het eerste jaar presidentschap hebben afgeleid", klinkt het.

De ontmoeting met de advocate kan van bijzonder belang zijn omdat momenteel onderzocht wordt of er tussen het kamp van Trump en Rusland afspraken werden gemaakt om de verkiezingen te beïnvloeden.

