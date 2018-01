Bakkali overgeleverd aan Frans gerecht

Mohammed Bakkali, één van de verdachten in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, is door het Belgische gerecht overgeleverd aan Frankrijk. Dat meldt het federaal parket. De man was ook in verdenking gesteld in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de Thalys, op 21 augustus 2015.

Frankrijk had in beide dossiers zijn overlevering gevraagd via een Europees aanhoudingsbevel. De man is dan ook overgeleverd in beide dossiers.

Parijs

Mohammed Bakkali zat al sinds eind november 2015 in de cel voor zijn rol in de aanslagen in Parijs. Een BMW die hij huurde, werd gezien in de omgeving van twee safehouses waar de aanslagen in Parijs zouden voorbereid zijn, in Charleroi en Auvelais.

Bakkali zou onder een valse naam ook een safehouse in de Henri Bergéstraat in Schaarbeek gehuurd hebben, waar onder meer DNA-materiaal van Salah Abdeslam werd aangetroffen. Hij wordt ook in verband gebracht met het appartement in de Max Roosstraat in Schaarbeek waar de broers El Bakraoui zich de weken voor de aanslagen schuilhielden.

Thalys

Eind oktober werd Mohammed Bakkali ook in verdenking gesteld voor de mislukte aanslag in de Thalys. Welke rol hij in dat dossier zou gespeeld hebben, is nog niet duidelijk. Bakkali zelf ontkent ook elke betrokkenheid bij die feiten.

De 26-jarige Ayoub El Khazzani was op 21 augustus 2015 in het station Brussel-Zuid zwaarbewapend de trein opgestapt. Hij verstopte zich in het toilet, waar hij even voorbij de Franse grens met de wapens in de hand naar buiten kwam.

Amerikaanse mariniers op de trein merkten hem op en overmeesterden hem. Hij kon snel overmeesterd worden door enkele medepassagiers, onder wie twee Amerikaanse militairen. Drie mensen raakten gewond.