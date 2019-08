Bagdad ontkent link met in beslag genomen olietanker in Iran

Het Iraakse ministerie van Olie ontkent dat de olietanker die in de Golfregio door de Iraanse autoriteiten in beslag is genomen, uit Irak komt. Eerder had het Iraanse nieuwsagentschap IRNA gemeld dat het schip in kwestie de Iraakse tanker Hita was, die 700.000 liter illegale dieselolie zou smokkelen.

Een woordvoerder van het ministerie verklaarde voorts dat Bagdad voldoet aan alle internationale wettelijke normen wanneer het gaat om de export van aardolie en andere petroleumproducten.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) had de tanker woensdagavond voor het eiland Farsi tegengehouden en de zeven bemanningsleden opgesloten. De brandstof aan boord zou volgens Iran de Arabische Golfstaten worden binnengesmokkeld.