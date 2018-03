Badeendjes zitten vol bacteriën

Eendjes die soms in je bad dobberen zitten vol met bacteriën. Dat blijkt uit een onderzoek uit Zwitserland en de Verenigde Staten.

Onderzoekers van Eawag aan de polytechnische school van Zürich in Zwitserland en de universiteit van Illinois in de Verenigde Staten hebben onderzoek gedaan naar de badeendjes. Ze hebben badeendjes elf weken lang laten dobberen in proper water en een andere lading badeendjes hebben ze laten dobberen in gebruikt badwater (met zeep, zweet, menselijke bacteriën, ...).

Bij het opensnijden van de eendjes bleek dat de binnenkant van de eendjes - net dat deel dat we niet kunnen proper maken - vol schimmels en bacteriën zitten. Tachtig procent van de eendjes had zelfs potentieel ziekteverwekkende bacteriën ontwikkeld.

"We hebben veel bacteriën en schimmels teruggevonden", zegt microbiologe Lisa Neu aan persagentschap AP. "Het gaat om soorten die normaal in drinkwater voorkomen, maar ook soorten die mogelijk ziekteverwekkend zijn."

Grote verschillen

De verschillen tussen de onderzochte badeendjes zijn groot. "Een van de redenen daarvoor is het materiaal waaruit ze bestaan. Sommige materialen geven namelijk koolstof vrij, dat bacteriën net voedt."