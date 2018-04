Baby geboren 4 jaar na dood ouders

In China is een baby geboren van wie de ouders vier jaar geleden om het leven kwamen tijdens een verkeersongeval. Zijn grootouders wonnen een rechtszaak om het bezit van de ingevroren embryo’s. De jongen is door een draagmoeder ter wereld gebracht en kreeg de naam Tiantian.

De Chinese Shen Jie en Liu Xi probeerden vier jaar geleden om via in-vitrofertilisatie een kind te krijgen. Vijf dagen voordat bij Liu de bevruchte embryo’s zouden worden ingebracht, kwam het koppel tijdens een auto-ongeval om het leven.

Rechtzaak om voogdij

Vervolgens streden de ouders van zowel Shen Jie als van Liu Xi jarenlang om het voogdijschap van de vier overgebleven, ingevroren embryo’s. Na verschillende juridische procedures, slaagden ze erin het voogdijschap over de embryo’s te verkrijgen.

Draagmoeder

Omdat het draagmoederschap in China verboden is, zochten de ouders in Laos naar een draagmoeder die hun kleinkind ter wereld wilde brengen. En die vonden ze. De vrouw baarde in december vorig jaar de baby van Shen Jie en Liu Xi. Hij kreeg de naam Tiantian.

"Ouders in het buitenland"

De kersverse grootouders moesten vervolgens DNA-testen afleggen om de familiale band met Tiantian te bewijzen, zodat ze de voogd van het kind kunnen blijven. Hoe ze later Tiantian zullen inlichten over zijn uitzonderlijke achtergrond, dat weten de grootouders nog niet. Tot de jongen oud genoeg is om de situatie te begrijpen, zullen ze hem vertellen dat zijn ouders in het buitenland wonen.

Foto: archief