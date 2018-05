Baas universiteit VS stapt op na seksschandaal

De voorzitter van de University of Southern California (USC) stapt op nadat honderden studenten een voormalige gynaecoloog van de universiteit, George Tyndall, beschuldigden van seksueel misbruik. Dat meldt USC.

Het ontslag van voorzitter Chrysostomos Loizos Nikias komt er nadat meer dan 300 studentes beschuldigingen hebben geuit tegen Tyndall. Die zou in een periode van ruim 25 jaar seksueel ongepaste handelingen hebben verricht bij vrouwen. Hij zou sommigen van hen onder meer verplicht hebben zich uit te kleden en hen hebben betast onder het mom van medische zorgen.

Ook zou hij soms hun vagina's met zijn vingers en hand gepenetreerd hebben en vulgaire opmerkingen hebben gemaakt.

Verandering

In een reactie zegt de universiteit dinsdag dat ze het "waardeert" dat zoveel (oud-)studentes van de universiteit naar buiten zijn gekomen met hun getuigenissen. "We erkennen dat er nood is aan verandering", klinkt het. Daarom stapt Nikias, die voorzitter is van de instelling sinds 2010, nu op.

Jaren 90

De zaak ging aan het rollen toen de LA Times vorige week berichtte over de beschuldigingen tegen Tyndall, die al in de jaren negentig zouden zijn begonnen. Het duurde echter tot 2016 voor hij werd geschorst, na een intern onderzoek dat de beschuldigingen bevestigde en waarbij zelfs een doos met foto's van de geslachtsdelen van studentes werd gevonden.

Een jaar later werd hij via een onderlinge overeenkomst en zonder veel rumoer definitief aan de deur gezet. Er lopen ondertussen verschillende klachten bij het gerecht.