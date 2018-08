Autocrash Londen behandeld als terreur

Een auto is ingereden op de omheining van het Britse parlement. Daarbij raakten verschillende wielrenners en voetgangers gewond, maar niemand verkeert in levensgevaar. De politie kon de bestuurder oppakken en hij wordt nu aangehouden op verdenking van terroristische activiteiten.

De politie behandelt het voorval dan ook als een terroristisch incident. De mannelijke bestuurder van de auto is een man van bijna dertig jaar oud. In zijn wagen, een zilverkleurige Ford Fiesta werden geen wapens aangetroffen. De omgeving van het parlement is volledig afgezet.

(Lees verder onder de video en de tweet)

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.