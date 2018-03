Auto slipt in Cornwall: meisje (7) sterft

In Cornwall, een stad in het zuidwesten van Groot-Brittannië, is vanmiddag een auto een huis ingereden na een slippartij. Daarbij is een zevenjarig meisje om het leven gekomen. Mogelijk verloor de bestuurder van de wagen de controle door het strenge winterweer. Dat meldt Sky News.

De hulpdiensten hadden inwoners gevraagd om zo weinig mogelijk de weg op te gaan, omdat het door het sneeuwweer te gevaarlijk is. Een bestuurder waagde zich vanmiddag toch aan een rit, maar verloor de controle over het stuur en reed een huis binnen in Cornwall.

Een zevenjarig meisje, dat op dat moment op het voetpad aan het wandelen was, werd daarbij geraakt. Ze werd nog verzorgd, maar overleed ter plaatse.

Foto: archief