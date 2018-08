Auto rijdt in op omheining Brits parlement

Een auto is ingereden op de omheining van het Britse parlement. De politie is daarom massaal aanwezig, de bestuurder zou zijn opgepakt, meldt persagentschap Reuters. Bij het incident vielen verschillende gewonden, maar niemand is in levensgevaar.

Volgens de politie is het niet duidelijk of het om een terreuractie gaat. De mannelijke bestuurder van de auto is wel opgepakt door de politie. De omgeving van het parlement is volledig afgezet.

(Lees verder onder de tweet)

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.