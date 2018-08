Auto rijdt met opzet in op gemeentehuis

Een automobilist is vannacht met opzet het gemeentehuis van Lingewaard in de Gelderse plaats Bemmel binnengereden. Vlak nadat de auto op het pand was ingereden, brak er brand uit. De politie meldt dat de bestuurder is omgekomen. De brandweer gaat niet uit van een aanslag.

Nog volgens de brandweer lag er een gasfles op de passagiersstoel van de auto. "Of dat iets met de brand te maken heeft, is niet zeker, maar wel erg waarschijnlijk", aldus een woordvoerder. De brand was rond 3.00 uur onder controle.

Motief

De auto, het vuur, de rook en het bluswater hebben wel voor ernstige schade gezorgd. Daarom gaat het gemeentehuis woensdag niet open. De politie is ter plekke bezig met onderzoek naar het voorval.

Over het motief en de oorzaak van de brand wil de politie zelf nog niet al te veel kwijt. "We hebben op dit moment een stevig vermoeden om wie het gaat", zegt ze op Twitter.

3 - update Gemeentehuis Lingewaard: laten we niet speculeren over de oorzaak van de brand in het gemeentehuis Lingewaard. De politie heeft een stevig vermoeden om wie het gaat, dat zijn we op dit moment nader aan het onderzoeken. Meer info volgt zsm. #Bemmel #politie #Lingewaard — Politie Lingewaard (@POL_Lingewaard) August 22, 2018

Eind juni ramde een bestelbusje in Amsterdam nog de de glazen gevel van het pand van de krant De Telegraaf, waarna er eveneens brand uitbrak. De aanslag was vermoedelijk het werk van een criminele bende.