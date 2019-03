Australische kardinaal George Pell (77) veroordeeld tot 6 jaar cel voor pedofilie

De Australische kardinaal George Pell (77) is in Melbourne veroordeeld tot zes jaar cel wegens pedofilie. De voormalige hoge functionaris van het Vaticaan was eerder door de rechtbank op vijf aanklachten schuldig bevonden voor het misbruik van twee 13-jarige koorjongens eind jaren negentig.

De 77-jarige Pell is de hoogste geestelijke in de rooms-katholieke kerk die wegens seksueel misbruik is veroordeeld. Het Vaticaan heeft hem al afgezet als prefect van het Secretariaat voor Economie.

“Verbluffende arrogantie”

Rechter Peter Kidd van de rechtbank in de staat Victoria bepaalde dat Pell de komende drie jaar en acht maanden niet in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Daarnaast wordt hij voor de rest van zijn leven geregistreerd als dader van seksueel misbruik.

Kidd omschreef het misbruik als een “schaamteloze en gewelddadige aanval op de slachtoffers”. “In mijn ogen was uw gedrag doorspekt van een verbluffende arrogantie”, zei de rechter. De rechter verklaarde voor zijn uitspraak rekening gehouden te hebben met het afschuwelijke karakter van de misdaden, maar ook met de gevorderde leeftijd van de 77-jarige prelaat en zijn “voor de rest onberispelijke levenswandel”.

Pell riskeerde een maximumstraf van vijftig jaar cel. Hij heeft de beschuldigingen altijd met kracht ontkend en liet al weten in beroep te zullen gaan tegen zijn veroordeling.

Slachtoffer overleden

Pell zou de twee jongens in de jaren negentig in de sacristie van de Saint Patrick’s Cathedral in Melbourne hebben misbruikt, toen hij als aartsbisschop diende in Melbourne.

Een van de slachtoffers is in 2014 overleden. De vader van de jongen, die bij de uitspraak van het vonnis aanwezig was, verklaarde via zijn advocaat de straf te licht te vinden. “Onze cliënt is teleurgesteld over de lage straf, die naar zijn mening niet in verhouding staat tot de misdaad”, klonk het. “Voor mijn cliënt is de strijd nog niet voorbij.”

Publicatieverbod

De opzienbarende zaak deed wereldwijd heel wat stof opwaaien, maar in Australië mocht lange tijd niet over de procedure worden bericht. Tijdens een eerste proces in september tegen de Australische kardinaal kon de jury niet tot een beslissing komen. Op een nieuw proces op 11 december werd hij wel schuldig verklaard, maar de rechtbank van Melbourne beval toen een publicatieverbod, waarbij alle media verboden werd om over de zaak te publiceren.

Doel was om de jury te beschermen tijdens een tweede proces waarin kardinaal Pell aanvankelijk ook moest berecht worden voor andere vermoedelijke feiten. Het parket besliste uiteindelijk om af te zien van die tweede reeks van vervolgingen. Als gevolg daarvan verviel de verplichte black-out van Australische media over de eerste zaak en konden ze berichten over het vonnis.