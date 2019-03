Australië woest om uitspraken Erdogan

De aanslag in Christchurch, in Nieuw-Zeeland heeft tot een rel tussen Australie en Turkije geleid. De dader was een Australier, en zijn manifest stond bol van haat tegen de Turken. De Turkse president Erdogan zei daarom dat Australische moslimhaters die naar Turkije komen, in een kist zullen terugkeren.

Australië is woedend omdat president Erdogan de aanslag recupereert tijdens de kiescampagne. Erdogan staat voor belangrijke ­lokale verkiezingen op 31 maart.

Erdogan gebruikte niet alleen beelden van de schietpartij, maar beweert ook dat de vermoedelijke dader Brenton Tarrant, Turkije viseerde.

Erdogan haalt uit naar Australië en Nieuw-Zeeland die tijdens de Eerste Wereldoorlog zij aan zij vochten in Gallipoli, een slag die volgende maand herdacht wordt.