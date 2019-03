Australië roept Turkije op matje na uitspraken Erdogan

De Australische premier Scott Morrison roept de Turkse ambassadeur op het matje wegens enkele uitspraken van president Recep Tayyip Erdogan in de nasleep van de terreuraanslag op twee moskeeën in Christchurch. Erdogan verklaarde aan zijn aanhangers dat Australiërs die anti-moslim zijn, net zoals hun grootvaders in een kist naar huis zullen keren wanneer ze zijn land zouden aandoen, een verwijzing naar de slag om Gallipoli in Turkije tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1915.

"Ik vind de uitspraken natuurlijk kwetsend, erg kwetsend, maar ook zeer onbehulpzaam", verklaarde Morrison aan de Australische radiozender 2GB. Bij de slag om Gallipoli sneuvelden duizenden Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten. Beide landen maakten toen nog deel uit van het Britse Rijk en schrijven het ontstaan van het nationale bewustzijn in de twee naties toe aan de veldtocht. Elk jaar reizen duizenden Nieuw-Zeelanders en Australiërs naar Turkije af naar aanleiding van de herdenking van de Gallipoli-veldtocht op 25 april.

Escalatie

Aan de Australische zender ABC zei Morrison dat hij "de Turkse ambassadeur bij zich zou roepen om de kwestie te bespreken". "Ik vind dat het in dergelijke situaties de verantwoordelijkheid is, van alle leiders, om de gemoederen te bedaren, en ik wil met mijn reactie van vandaag de zaken niet doen escaleren", aldus de eerste minister. Erdogan beweerde eerder ook dat de vermoedelijke terrorist Brenton Tarrant, een 28-jarige rechts-extremist uit Australië, met zijn terreuraanslag in Christchurch "vanop een afstand van 16.500 kilometer" Turkije viseerde.

Tarrant

Onder alle woorden die op de door Tarrant gebruikte wapens geschreven stonden, bevonden zich ook anti-Turkse boodschappen. En in het "manifest", dat enkele minuten voor het bloedbad werd gepubliceerd en dat aan Tarrant wordt toegeschreven, wordt Turkije omschreven als een "buitenlandse, vijandige troepenmacht". Tarrant zou daarnaast ook verschillende keren Turkije hebben bezocht.