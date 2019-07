Athene opgeschrikt door aardbeving met kracht van 5.0

In Athene is vrijdag rond 14.15 uur (13.15 uur in België) een sterke aardbeving waargenomen. Volgens het Europees-Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC) had de aardbeving een magnitude van 5,3. Duizenden burgers liepen de straat op, zeggen ooggetuigen.

Volgens EMSC bevond het epicentrum van de aardbeving zich 23 kilometer ten noordwesten van Athene, op 13 kilometer diepte. Op basis van die gegevens schatten seismologen op de publieke radio-omroep (ERT) de aardbeving in als sterk.

Er zijn momenteel geen berichten van mogelijke schade of eventuele slachtoffers. De burgerbescherming probeert informatie te verzamelen over de situatie, meldt ERT. Wel waren er hier en daar stroomonderbrekingen. Ook viel de telecommunicatie deels uit omdat veel burgers probeerden hun familie en vrienden te bereiken.