Assange probeerde "spionagecentrum" op te richten in ambassade Ecuador

Julian Assange heeft geprobeerd om een "spionagecentrum" op te richten in de ambassade van Ecuador in Londen. Dat beweert de Ecuadoraanse president Lenín Moreno. Op die manier probeert Moreno zijn beslissing te rechtvaardigen om het asiel in te trekken van de Wikileaks-stichter, die donderdag werd opgepakt.

Moreno, die in 2017 aan de macht kwam, betreurde in een interview in de Britse krant The Guardian dat de vorige regering van Ecuador aan Assange de middelen gaf om "zich te mengen in de aangelegenheden van andere staten". "We kunnen niet toelaten dat ons huis, dat zijn deuren open heeft gezet, een spionagecentrum wordt", zei Moreno. "Die activiteit schendt de asielvoorwaarden." Moreno beweerde ook dat de beslissing om het asiel in te trekken "niet arbitrair" gebeurde, maar op "internationaal recht" steunt.

De advocate van Assange, Jennifer Robinson, ontkende zondagvoormiddag aan Sky News de beschuldigingen. Ze noemde die "schandalig". De advocate zei dat Assange bereid was om mee te werken met de Zweedse autoriteiten als die zijn uitlevering vragen, maar dat de prioriteit blijft om uitlevering aan de VS te vermijden.

De stichter van Wikileaks werd donderdag gearresteerd in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij verschuilde zich er al zeven jaar om te ontsnappen aan een Britse aanhoudingsbevel. Assange wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding in Zweden, feiten die hij altijd heeft ontkend.

Ook loopt er een uitleveringsverzoek uit de VS, die hem ervan beschuldigen om de gewezen inlichtingenofficier Chelsea Manning geholpen te hebben. Dankzij Manning werd onder meer geopenbaard hoe Amerikaanse soldaten vanuit een helikopter Iraakse burgers onder vuur namen.

Recent verschenen er gelekte documenten op het internet die Moreno in opspraak brachten vanwege mogelijke corruptie. Hoewel sommigen er de hand in zagen van Wikileaks, heeft de organisatie steeds ontkend verantwoordelijk te zijn. De gewezen president van Ecuador, Rafael Correa, noemde Moreno al een "verrader" en een "corrupte man". Correa steunde Moreno aanvankelijk, maar toen die laatste president werd kwam het tot een breuk