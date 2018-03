Asbest gevonden in make-up van Claire's

Er zijn sporen van asbest gevonden in de make-up van het Amerikaanse bedrijf Claire’s. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie voor de Leefomgeving (ILT), dat NOS kon inkijken. Hoewel het gaat om lage concentraties, lopen de gebruikers toch gezondheidsrisico’s, want asbest is kankerverwekkend.

De make-upartikelen zijn vooral populair bij kinderen en tieners. Het zou gaan om een compact poeder en een set contourpoeder in acht kleuren. De Nederlandse inspectie liet eerder al 28 make-upproducten van Claire’s testen, maar daarin werden geen schadelijke stoffen gevonden.

De inspectie startte het onderzoek na een tip uit de Verenigde Staten. Daar was in december al ophef ontstaan over de producten van Claire’s toen een moeder haar dochters make-up liet testen en sporen van kankerverwekkende stoffen vond.

Gezondheidsrisico's

Asbest komt van nature voor in talkpoeder. Dat poeder moet gezuiverd worden voor gebruik. Hoewel de poeders slechts kleine hoeveelheden asbest bevatten, kunnen gebruikers volgens de inspectie wel gezondheidsrisico's lopen. Asbest is immers kankerverwekkend, ook al manifesteren de gevolgen zich meestal pas na jaren.

Verkoop stopgezet

Claire’s heeft de producten uit de rekken gehaald. Het bedrijf wordt gevraagd om producten met dezelfde grondstoffen als de poeders uit voorzorg uit de handel te halen tot ander onderzoek uitwijst of ook hier asbest inzit.