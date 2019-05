De Amerikaanse filmster Arnold Schwarzenegger is aangevallen tijdens een bezoek in Zuid Afrika. Zelf besefte hij het pas toen hij de beelden zag, maar een jongen valt hem in de rug aan met een karateschop.

Schwarzenegger zei nadien op Twitter dat hij niet gewond was en dat die jongen “gewoon wat aandacht wou”. Wat het exacte motief van de aanvaller was, is nog niet duidelijk.