Ariana Grande herdenkt aanslag Manchester

De Amerikaanse artieste Ariana Grande heeft op Twitter een eerbetoon gebracht aan de slachtoffers van de aanslag na haar concert in Manchester, vandaag een jaar geleden. “Ik denk elke dag aan jullie”, schrijft ze. Bij de aanslag kwamen 22 mensen om.

“Ik hou van jullie met heel mijn hart en stuur jullie alle licht en warmte die ik kan geven op deze moeilijke dag”, tweet de zangeres.

thinking of you all today and every day I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day — Ariana Grande (@ArianaGrande) 22 mei 2018

Manchester Arena

Dag op dag een jaar geleden blies Salman Abedi zichzelf op in de hal van de Manchester Arena, vlak na het concert van Ariana Grande. Op dat moment kwamen de concertgangers uit de zaal en wachtten heel wat ouders daar om hun kinderen op te halen.

Onder de slachtoffers waren dan ook veel jongeren en gezinnen met kinderen. Het jongste slachtoffer in Manchester was amper acht jaar oud.

In totaal kwamen 22 mensen om, waardoor de aanslag de grootste werd in het Verenigd Koninkrijk sinds de aanslagen in Londen in 2005. Meer dan honderd anderen raakten gewond in de Manchester Arena.

Herdenking

In Manchester staan vandaag allerlei evenementen gepland om de aanslag te herdenken. De Britse premier Theresa May en prins William zullen vanmiddag een herdenkingsplechtigheid bijwonen in de kathedraal van de stad. Vanavond is er het concert ‘Manchester Together With One Voice’, dat koren uit Manchester en daarbuiten samenbrengt.

