Anonieme regeringsmedewerker: “Actieve weerstand tegen Trump binnen regering”

Binnen de Amerikaanse regering bestaat er volgens een bericht van een belangrijke regeringsmedewerker in de New York Times actieve weerstand tegen president Donald Trump. De krant publiceerde woensdag, tegen haar gewoontes in, een anonieme gastbijdrage. "Velen van wie door Trump zijn benoemd, hebben zich voorgenomen dat we doen wat we kunnen om onze democratische instellingen te beschermen, terwijl we de foute opwellingen verijdelen van meneer Trump, tot hij niet meer in functie is."

Trump reageerde dat het "laf" is om anoniem te getuigen. Zijn woordvoerster Sarah Sanders noemde de bijdrage "afschuwelijk, onverantwoordelijk en egoïstisch". Ze eiste dat de New York Times zich zou verontschuldigen. De auteur ondergraaft volgens haar de verkozen president, in plaats van hem te ondersteunen, zie Sanders. "Deze lafaard moet het juiste doen en aftreden."

De New York Times berichtte dat de naam van de auteur bekend is. Zijn anonimiteit werd op zijn vraag gegarandeerd, omdat zijn job in het gevaar is. "We geloven dat de anonieme publicatie van dit essay de enige mogelijkheid is om onze lezers een belangrijke visie over te brengen."

Dinsdag nog had het nieuwe boek van Bob Woodward, een van de journalisten achter het Watergate-schandaal, het Witte Huis beschreven als in chaos. Uit fragmenten van het boek, dat dinsdag verschijnt, blijkt dat Woodward medewerkers van Trump citeert die zich smalend uitlaten over de president. Volgens Trump bestaat het boek uit "gefabriceerde verhalen".