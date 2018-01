Angelina Jolie spreekt NAVO toe in Brussel

De Amerikaanse actrice en activiste Angelina Jolie is vandaag in Brussel voor een bezoek aan het hoofdkwartier van de NAVO. Ze wil namelijk dat NAVO-soldaten helpen om in oorlogsgebieden vrouwen te beschermen. Daar zet ze zich al jaren voor in als speciaal gezant van de Verenigde Naties.

De speciale gezant voor het VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen is een van de invloedrijkste Hollywoodsterren: Angelina Jolie. Als zij naar de NAVO komt, dan is de belangstelling groot. Ze wil dat vrouwen in oorlogsgebied beter beschermd worden tegen seksueel geweld.

“Dit is verkrachting gebruikt als een wapen om militaire of politieke doelstellingen te bereiken”, zegt Jolie. “Het heeft zowel een invloed op mannen en jongens als op vrouwen en meisjes.”

Vrouwen beschermen

Jolie wil dat NAVO-soldaten vrouwen in conflictgebieden beter beschermen. “Er kan geen blijvende vrede en veiligheid zijn zonder gelijke rechten voor vrouwen. En die rechten kunnen niet worden gewaarborgd in een omgeving waar er straffeloosheid is voor geweld tegen vrouwen en meisjes.”

De NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg belooft in ieder geval zijn steun. “Angelina, je hebt echt een sterke stem en we bewonderen je leiderschap”, zegt hij.