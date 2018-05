Amnesty: "Geen doodstraf voor IS'er"

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International wil dat België erop toeziet dat de vermoedelijke IS-strijder Tarik Jadaoun een eerlijk proces krijgt in Irak. Dat heeft Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, gezegd. De organisatie verzet zich ook tegen een terdoodveroordeling van de terreurverdachte. "We zijn principieel tegen de doodstraf, dus ook in deze zaak", zo klinkt het.

In de Iraakse hoofdstad Bagdad is het proces gestart van Tarik Jadaoun, een van de bekendste nog levende Belgische leden van de terroristische organisatie IS (Islamitische Staat). Jadaoun, die ook bekend is onder de strijdersnaam Abu Hamza Al-Belgiki, was in 2014 toegetreden tot IS. Hij werd vorig jaar gearresteerd tijdens de slag om Mosoel, de voormalige 'hoofdstad' van IS in Irak.

Eerlijk proces

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International hoopt in elk geval op een eerlijk proces van de verdachte. "We willen uiteraard dat er gerechtigdheid komt voor de slachtoffers, want dat zit nu eenmaal in het DNA van Amnesty International", zegt De Graeve. "Maar ons algemeen standpunt is wel dat iedereen een eerlijk proces moeten krijgen. Dus ook IS-strijders, zelfs al worden ze van verschrikkelijke misdaden verdacht".

Daarom vraagt de organisatie aan de Belgische overheid om toe te zien op de eerlijkheid van het proces. In het geval dat Jadaoun ter dood wordt veroordeeld wil Amnesty ook dat België erop aandringt dat de doodstraf niet wordt uitgevoerd, maar wel omgezet wordt in een andere straf. "We zijn principieel tegen de doodstraf", benadrukt De Graeve.